Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında engelli adam ve eşini sokak ortasında taşlayarak hastanelik ettiler - Son Dakika
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Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında engelli adam ve eşini sokak ortasında taşlayarak hastanelik ettiler

13.10.2022 10:57

Samsun'da ikamet eden bedensel engelli Recep A., arazi anlaşmazlığı yaşadıkları komşularının eşini darbettiğini görünce araya girdi. Bu sefer Recep A.'ya saldıran şahıslar, sokak ortasında taşladıkları talihsiz adam ve eşini hastanelik etti.

Kavak ilçesi Karaarslan Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, aralarında sınır anlaşmazlığı bulunan 70 yaşlarındaki komşuları R.A.'nın taşlı saldırısına uğrayan bedensel engeli Recep A. (63) ve eşi 3 çocuk annesi Fatma A. (61) kanlar içinde kalarak yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı-koca, tedavi altına alındı.

Arazi anlaşmazlığı yaşadıkları engelli komşularını sokak ortasında taşladılar

"ARAMIZDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI VAR"

Yaralı Recep A., "Ben bedensel engelliyim. Mahallede komşumuz R.A. ile arazi anlaşmazlığımız var. R.A.'nın evimin önünde eşim Fatma A.'ya saldırdığını görünce müdahale edip eşimi kurtarmak istedim. Bu sırada bana da taşla saldırdı. Bizi ölümle tehdit etti, şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Arazi anlaşmazlığı yaşadıkları engelli komşularını sokak ortasında taşladılar
Arazi anlaşmazlığı yaşadıkları engelli komşularını sokak ortasında taşladılar
Arazi anlaşmazlığı yaşadıkları engelli komşularını sokak ortasında taşladılar
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında engelli adam ve eşini sokak ortasında taşlayarak hastanelik ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında engelli adam ve eşini sokak ortasında taşlayarak hastanelik ettiler - Son Dakika
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