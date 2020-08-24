Son dakika haberleri... Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar, Çaykur Rize'de

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bugün Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattığını açıklayan Çaykur Rizespor, 2 isimle daha anlaştığını duyurdu. Karadeniz ekibi, Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar'ı transfer etti.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan transferini açıklamasından dakikalar sonra 2 ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen ve kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Engin Bekdemir'i kadrosuna katan Çaykur Rizespor, ayrıca Altınordu'dan Kemal Rüzgar'ı da transfer etti. Engin Bekdemir daha önce 2014-2015 sezonunda da Çaykur Rizespor forması giyerken, Kemal Rüzgar ise Bayer Leverkusen ve Düsseldorf altyapılarında forma giyip Türkiye'ye gelmişti. 2 isim için de önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. - RİZE