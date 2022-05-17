Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis

17.05.2022 13:04
Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de ablasıyla tartışan eniştesini aralarında çıkan arbede sırasında tabancayla vurarak, ölümüne sebep olan sanık, son kez hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'de ablasıyla tartışan eniştesini aralarında çıkan arbede sırasında tabancayla vurarak, ölümüne sebep olan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasında, "Ben de çok şey kaybettim, yeğenlerim babasız kaldı" diyen sanığa, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Olay, 19 Nisan tarihinde Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakınının evine giden Necmi Akgüneş (52) ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş, kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş ve Necmi Akgüneş arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında olay yerine gelen Ayşe Akgüneş'in kardeşi Mehmet Emin Özkar de (36) tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Özkar, tabancanın kabzası ile Necmi Akgüneş'in başına vurdu. Bu duruma sinirlenen Akgüneş ve Özkar arasında çıkan arbedede silah ateş aldı. Yaralanan Akgüneş hayatını kaybetti.

Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Emin Özkar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, abla Ayşe Akgüneş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"Ben de çok şey kaybettim"

Mehmet Emin Özkar'ın Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Mehmet Emin Özkar ise SEGBİS ile katıldı.

Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Özkar, "Bir insanın başına musibet gelecekse, bin insan bile bir araya gelse ona mani olamıyor. Ablama o kadar söylememize rağmen bizi dinlemeyerek köye gitti. Eğer ben adam öldürmek istemiş olsaydım, olay yerine gittiğimde ablama hakaret eden Ömer isimli şahsı vururdum. O ailenin yıkılmasının en büyük aktörü Ömer'dir. Ben Ömer'i ablama sövmesine rağmen vurmadım. Olay yerine gittiğimde ablamı onların elinden almak için silahın kabzasıyla Necmi eniştemin başına vurdum, yoksa ablamı onların elinden alamayacaktım. Bu sırada eniştem 'Sen ne yapıyorsun?' diyerek bana yumruk attı ve o sırada silah ateş aldı. Birinin ölümüne kazayla da olsa sebebiyet verdim ama bunu kasten yapmadım çünkü eniştem kasten öldürülecek bir adam değildi. Ben de çok şey kaybettim, yeğenlerim babasız kaldı, çok üzgünüm" dedi.

11 yıl 3 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Emin Özkar'a, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma' suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis
Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis
Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis
Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kocaeli, Arbede, Nisan, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:06:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement