Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

21.03.2022 12:07
Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de kız kardeşi S.G. ile evlenen Tugay Keser'i düğün gününün sabahında tabancayla vurarak öldüren ve mahkemeye verdiği ifadede Allah tarafından mehdi olarak görevlendirildiğini söyleyen Necati Gülen'e 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verildi.

İzmir'de kız kardeşi S.G. ile evlenen Tugay Keser'i düğün gününün sabahında tabancayla vurarak öldüren ve mahkemeye verdiği ifadede Allah tarafından mehdi olarak görevlendirildiğini söyleyen Necati Gülen'e 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verildi.

1 Temmuz 2019 günü saat 07.00 sıralarında, İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesindeki meydana gelen olayda, gece yapılan düğünün ardından gelenekleri nedeniyle gelin S.G. babasının evine, damat Tugay Keser (24) ise arkadaşı A.G. ile beraber, eşiyle oturacakları eve gitti. Keser'in bulunduğu eve saat 07.00 sıralarında gelin S.G.'nin ağabeyi Necati Gülen geldi. Gökçe Karaçay isimli arkadaşıyla beraber eve gelen Necati Gülen, polis tarafından kovalandıklarını söyleyince damat Keser, anahtarı balkondan Gülen'e attı. Gökçe Karaçay ile Necati Gülen eve girince, Gülen yanında getirdiği tabancayı Keser'e doğrultup 11 el ateş etti. Ardından Gülen ve Karaçay olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Keser kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tugay Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, Gülen ile Karaçay'ı kısa süre içinde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Necati Gülen ile Gökçe Karaçay ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olayın ardından soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Temmuz 2019 tarihinde iddianameyi hazırladı. İddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilerek, Necati Gülen hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, Gökçe Karaçay hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın önceki celselerinde savunması alınan Necati Gülen, pişman olduğunu ve olayın nasıl olduğunu anlamadığını söyleyip, Allah tarafından mehdi olarak görevlendirildiğini söyledi. Tugay Keser'i şeytan gibi gördüğünü, Keser'in sürekli kendisiyle rüyasında uğraştığını dile getiren Gülen, "Bu olaydan dolayı devletin bana hesap soracağı da hiç aklıma gelmedi. Başlangıçta da belirttiğim gibi kendimi mehdi olarak görüyorum" dedi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Mahkeme heyeti, Necati Gülen'in ifadeleri sonrasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istedi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan adli muayenede, Gülen'in akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi. Davanın görülen son duruşmasında İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı. Necati Gülen hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, herhangi bir indirim hükmü ise uygulanmadı. Gökçe Karaçay'a ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

(Ali Gözeten/ İHA)

Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Son dakika gündem: Eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası Son dakika gündem: Eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eniştesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


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