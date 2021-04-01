Son dakika haberleri! Eniştesiyle tartışırken ablasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eniştesiyle tartışırken ablasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

01.04.2021 16:19
Son dakika haberleri! Eniştesiyle tartışırken ablasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası, System.String[]

Son dakika haberi... Konya'da, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen eniştesiyle tartıştığı sırada yanlışlıkla ablasını silahla vurarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Konya'da, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen eniştesiyle tartıştığı sırada yanlışlıkla ablasını silahla vurarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Başaran ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın ve maktul Bahtiyar Kip'in anne ve babaları tanık olarak dinlendi.

Sanığın annesi Zöhre Başaran, oğlunun olay günü eniştesi Ebumüslüm ile tartıştıktan sonra sinirli bir şekilde eve geldiğini, evden aldığı bıçakla maktul ve eniştesinin yaşadığı eve gitmek istediğini söyledi.

Sanığa mani olmaya çalıştıklarını ancak bir süre sonra ağabeyi Haydar Başaran'la dışarı çıktığını anlatan anne Başaran, "Onlar çıkınca ben de peşlerinden gittim. Hüseyin ve Haydar, maktul kızım Bahtiyar ve kocası Ebumüslüm'le tartışmaya başladı. Bunun üzerine Haydar bir tabanca çıkarıp Hüseyin'e verdi ve 'ateş et' gibi sözler söyledi. Akabinde Hüseyin 2 el ateş etti, kızım Bahtiyar vuruldu." diye konuştu.

Baba Durmuş Başaran ise oğlunun psikolojisinin çok iyi durumda olmadığını, maktul ablası ve eniştesiyle bazen çok iyi anlaştığını bazen de tartışmalar yaşadığını anlattı.

Baba Başaran, olay günü eniştesiyle tartışan oğlunun evden bir tabanca alarak dışarı çıktığını, daha sonra yaşananları görmediğini öne sürdü.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, sanık Hüseyin Başaran'ın "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanık, "Ben suçsuzum, kimseyi öldürme kastı taşımıyordum. Olayda abimin tabanca çıkarttığını görünce, kimseye bir zarar gelmesin diye müdahale etmek istedim ama tabanca ateş aldı. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Başaran'a "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet bu cezayı, "iyi hal" indirimiyle müebbet hapis cezasına çevirdi.

Olay

Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Kale Sokak'ta ikamet eden Ebumüslüm Kip'in evinde, 14 Mart 2020'de, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kayınbiraderleri Hüseyin Başaran (37) ile Haydar Başaran (24) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi ve sokağa taşması üzerine Hüseyin Başaran, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla rastgele ateş etmişti.

Bu sırada evin önünde duran Ebumüslüm Kip'in eşi Bahtiyar Kip'e (44) iki kurşun isabet etmiş, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı, hakkında "kasten yaralama, hırsızlık, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanma" gibi suçlardan 26 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenilen Hüseyin Başaran hakkında, "kardeşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Hüseyin Başaran, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eniştesiyle tartışırken ablasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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