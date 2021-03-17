ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" dedi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarındaki haksız kar artışına 'dur' diyen ve gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan EPDK kararını verdi. Bugün olağanüstü toplanan Kurul; tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kar oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla 'tavan fiyat' uygulanması kararı aldı. Bu karar ile Türkiye'nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek. Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olacak. Şirketler bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapamayacak. Yaptığının tespiti halinde EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

'DAHA FAZLA FİYAT REKABETİ BEKLİYORUZ'EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce yaptıkları uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını, yaptıkları incelemeler neticesinde tüketici ve sektör için en doğru kararı verdiklerini söyledi. Yılmaz, "Bugün Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" dedi.'MANİPÜLASYONLARA KAYITSIZ KALAMAYIZ'Enerji piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini; ancak tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesine izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Hep söyledik; piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir" ifadesini kullandı.

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak.