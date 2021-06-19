Son dakika haberleri... EPDK bir doğalgaz dağıtım şirketinin yatırım tavanını revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir doğalgaz dağıtım şirketinin yatırım tavanını yeniden düzenledi.

EPDK'nin konuyla ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları'nı belirleyen kurul kararı uyarınca, İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2021 dönemi perakende satış tarifeleri yatırım tavanı yeniden düzenlendi.

Yatırım tavanında yapılan revizyon, bu yıl için 9 milyon 119 bin 461 lira, ilave yatırım tavanı fiyatı 62 milyon 921 bin 30 lira oldu.