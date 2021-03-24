Son dakika haberleri... Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Karagöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19) test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. En kısa sürede hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.