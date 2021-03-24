Son dakika haberleri... Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
24.03.2021 10:35
Son dakika haberine göre Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Karagöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19) test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. En kısa sürede hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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