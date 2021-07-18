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Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU - Son Dakika

Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU

18.07.2021 10:50

Son dakika haber... ÇANAKKALE'de partisinin 1'inci Olağan Kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'Her zaman söylediğimiz gibi 1994-95 yılı şahlanışı, heyecanını, coşkusunu yeniden yaşayacağımız, yeniden yaşatacağımız günler yakındır.

ÇANAKKALE'de partisinin 1'inci Olağan Kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'Her zaman söylediğimiz gibi 1994-95 yılı şahlanışı, heyecanını, coşkusunu yeniden yaşayacağımız, yeniden yaşatacağımız günler yakındır. Birinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Erbakan hocamız olduysa, ikinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Yeniden Refah Partisi olacaktır' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Çanakkale 1'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Naim Öztürk, Mehmet Altınöz ve partililer hazır bulundu. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanlığını Mustafa Barutçu, Divan Başkan Yardımcılığını Selim Tezcan, Katip üyelikleri ise Fatih İnce Boy ve Osman Gezgin yaptı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Çanakkale Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen İl Kongresinde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

'BİZ MİLLET OLARAK TARİH BOYUNCA BÜTÜN BÜYÜK ZAFERLERİMİZİ İMANLA KAZANDIK'

Şehitler diyarı Çanakkale'de, Çanakkale Destanı ve zaferinin önemine vurgu yapan Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'Bundan 100 seneden fazla zaman önce şu üzerinde yürüdüğümüz topraklarda, her bir metrekareye litrelerce şehit kanının döküldüğü topraklarda o tarihi, o muazzam Çanakkale Destanı'nı anmamız, hatırlamamız, şehitlerimizi hayırlı yad etmemiz gerekir. Merhum Erbakan hocamızın hep söylediği biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi, topumuz, tüfeğimiz, silahımız, paramız, cephanemiz, düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Biz millet olarak tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi imanla kazandık. Çanakkale Zaferi bunun en büyük örneklerinden bir tanesidir. Top, tank, tüfek, mermi, cephane yok. Böyle bir noktada o dönemde dünyanın en gelişmiş ordularına, en kuvvetli donanmalarına karşı bu imkansızlıklarla, yokluklarla bu zaferin kazanılması, destanın yazılması ancak imanla, inançla, Allah'ın yardımıyla olmuştur' dedi.

'1994-95 YILI ŞAHLANIŞI YENİDEN YAŞATACAĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR'

Yeni dönemde de bütün imkansızlıklara, yokluklara, engellere rağmen Allah'ın izniyle, yardımıyla ve siz sadık, samimi şuurlu dava erlerinin gayreti ve fedakarlığıyla ikinci 40 yılda milli görüşün en büyük destanlarını yazacaklarını, en büyük zaferlere hep birlikte ulaşacaklarını ifade eden Erbakan şunları söyledi:

'İnşallah ikinci 40 yılda Yeniden Refah Parti'mizin öncülüğünde bu aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için iktidar olma vaktimiz, günümüz yaklaşmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi 1994-95 yılı şahlanışı, heyecanını, coşkusunu yeniden yaşayacağımız, yeniden yaşatacağımız günler yakındır. İkinci 40 yılda milli görüşün tek başına iktidar olup, bütün bu maddi, manevi sıkıntıları ortadan kaldıracağı günler yakındır. Sizlerin gayretiyle, Allah'ın yardımıyla, davamızın bereketiyle en kısa zamanda muzaffer olacağız, sancağı en yüksek burçlara dikeceğiz. Bu aziz milletin kurtuluşuna Yeniden Refah Partisi olarak vesile olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi birinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Erbakan hocamız olduysa, ikinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Yeniden Refah Partisi olacaktır. Bir kez daha kongremizin, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.'

Konuşmasının ardından Fatih Erbakan'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Erbakan, hediye takdimi sonrası Yeniden Refah Partisine kurulduğu günden bu yana teşkilat, üye ve kongre hazırlık çalışmalarında yer alan partililere teşekkür belgesi takdim etti.

Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU
Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU
Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU
Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU
Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU
Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU
Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU
Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU
Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU

Refah Partisi, Çanakkale, Mevla, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ERBAKAN, 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU - Son Dakika


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