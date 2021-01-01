Son dakika haberleri... Erbil'de silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Koysancak ilçesindeki Degela kasabasının Eşkevt Seka köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Yaşanan kavgada bir aileden baba ve iki oğlu hayatını kaybederken, diğer aileden ise bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu kavgada 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.