Son dakika haberleri... Erbil'de silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Erbil'de silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

01.01.2021 15:21
Son dakika haberleri... Erbil'de silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Irak'ın Erbil kentinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Koysancak ilçesindeki Degela kasabasının Eşkevt Seka köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Yaşanan kavgada bir aileden baba ve iki oğlu hayatını kaybederken, diğer aileden ise bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu kavgada 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Erbil, kavga, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Erbil'de silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz Son Dakika! Erdoğan'dan Fikri Sağlar'ın 'türban' çıkışına sert tepki: CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır Herkesin öldü zannettiği sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü Türk profesör Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfetti Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi
Real Madrid'li Sergio Ramos, PSG ile prensip anlaşmasına vardı Real Madrid'li Sergio Ramos, PSG ile prensip anlaşmasına vardı         
15:01
Son Dakika! Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın Son Dakika! Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın         
14:22
Manchester United'ın golcüsü Cavani, ırkçı paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldı Manchester United'ın golcüsü Cavani, ırkçı paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldı         
14:17
Sergen Yalçın, Süper Lig'de gündem olan pozisyonla ilgili isyan etti: Taç düşsün kafanıza Sergen Yalçın, Süper Lig'de gündem olan pozisyonla ilgili isyan etti: Taç düşsün kafanıza         
14:08
Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi         
13:03
Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü         
12:36
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor         
11:42
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı         
09:36
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 15:31:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Erbil'de silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei