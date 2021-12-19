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Son dakika haberleri: Erbil'deki sel felaketi 14 milyon dolarlık maddi hasara yol açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Erbil'deki sel felaketi 14 milyon dolarlık maddi hasara yol açtı

19.12.2021 14:17
Son dakika haberleri: Erbil'deki sel felaketi 14 milyon dolarlık maddi hasara yol açtı

Bir son dakika haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin 14 milyon 293 bin dolarlık maddi hasara yol açtığı tespit edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin 14 milyon 293 bin dolarlık maddi hasara yol açtığı tespit edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde cuma günü sabaha karşı şiddetli yağışların yol açtığı ve 1'i Türk vatandaşı, 1'i bebek olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları yapıldı. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, sel felaketinin yol açtığı maddi hasarın maliyetinin 21 milyar Irak dinarı (14 milyon 293 bin dolar) olduğunu açıkladı. Selin kentteki 15 bölgeyi etkilediğini ifade eden Hoşnav, Irak hükümetinden yardım istedi. Sel felaketinde yaşanan can kayıplarından dolayı yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini kaydeden Erbil Valisi Hoşnav, sel nedeniyle 402 ev, 867 araba, 153 iş yeri, bir oto galeri ve marketlerin hasar gördüğünü, çok sayıda tarla ve kanalizasyonun da zarar gördüğünü belirtti.

IKBY Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada, bölgenin önümüzdeki salı günü yoğun kar yağışının etkisi altında kalacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. - ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, IKBY, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Erbil'deki sel felaketi 14 milyon dolarlık maddi hasara yol açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Erbil'deki sel felaketi 14 milyon dolarlık maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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