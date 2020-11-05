Son dakika haberleri... Erciş'te bıçaklı satırlı kavga: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Erciş'te bıçaklı satırlı kavga: 2 ölü
05.11.2020 12:05
Edinilen son dakika gelişmesine göre Erciş'te bıçaklı satırlı kavga: 2 ölü Van'ın Erciş ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı satırlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.
Erciş'te bıçaklı satırlı kavga: 2 ölü
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı satırlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.
Van Yolu Caddesi'ndeki kasap dükkanı sahibi Metin Ayata ve kardeşi Emrullah Ayata ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada ağır yara alan kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yararlanan kardeşler kurtarılamadı. İlçe merkezi ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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