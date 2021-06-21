Van'ın Erciş ilçesinde Akşam saatlerinde Vanyou Caddesi Eski Devlet Hastanesinin önüne bırakılan valiz, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, alana güvenlik şeridiyle çevrildi. Van il emniyet müdürlüğüne bağlı bomba uzman polisler olay yerinde geldi. Bomba uzman ekipleri özel kıyafetini giydikten sonra fünye ile uzaktan patlattı
Fünye ile patlatılan valizin içerinden kadın ve erkek kıyafetleri çıktı
Meraklı vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden olayı izlediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi - Son Dakika