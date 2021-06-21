Son dakika haberleri: Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Meraklı vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden olayı izlediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fünye ile patlatılan valizin içerinden kadın ve erkek kıyafetleri çıktı

75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler