Son dakika haberleri: Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Erciş'te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Akşam saatlerinde Vanyou Caddesi Eski Devlet Hastanesinin önüne bırakılan valiz, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, alana güvenlik şeridiyle çevrildi
Van il emniyet müdürlüğüne bağlı bomba uzman polisler olay yerinde geldi
Bomba uzman ekipleri özel kıyafetini giydikten sonra fünye,ile uzaktan patlattı
Fünye ile patlatılan valizin içerinden kadın ve erkek kıyafetleri çıktı
Meraklı vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden olayı izlediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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