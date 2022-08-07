Edinilen bilgiye göre kaza, Salihiye Mahallesi Yıldırım Usta Kavşağı'da meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 48 AIV 651 plakalı Peugeot marka otomobil ile 27 ABB 313 plakalı Mercedes marka tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 kadın yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İHA

Peugeot, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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