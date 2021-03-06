Erciyes Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi günü, yoğunluk yaşanmaması için günübirlik ziyaretçilerden Develi, Hacılar ve Hisarcık Kapı pistlerinde kayak yapmaları istendi.

Kayak Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başladığı hatırlatıldı.

Merkezde aşırı izdiham yaşanması riskine bağlı olarak Kayseri konaklamalı ve kayakçılar dışında şehir içinden ve dışından günübirlik turların Erciyes'e gelmesinin salgınla mücadele sürecini sekteye uğratabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Misafirlerimizin hem kendi hem diğer vatandaşlarımızın sağlığını koruma sorumluluğu içerisinde günlük ziyaretlerini bir müddet daha ertelemelerini rica ediyoruz. Erciyes'imizin 'Güvenli Kayak Merkezi' imajını zedelememek için bu ricanın anlayışla karşılanacağını ümit ediyoruz. Cumartesi günü Tekir Gondol Tesisi, kayakçı dışındaki misafirlerimize hizmet vermeyecek olup gezi maksatlı olarak Hacılar Gondol tesisimiz kullanıma açık tutulacaktır. Kayakçılarımızın yoğun trafik ve liftlerde uzun kuyruklardan muzdarip olmamaları için Tekir'den ziyade Develi, Hacılar ve Hisarcık Kapı pistlerinde kayak yapmalarını da ayrıca tavsiye ederiz."