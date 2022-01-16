BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇALIŞANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Erciyes Kayak Merkezinde pist dışına çıktıktan sonra üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kanadalı Micheal Kreeft'in (45), Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yaptığı öğrenildi. Kreeft'in ayrıca, arkadaşları Harres Yakubi ve Lukas Biedermann ile birlikte kayak yapmak için Erciyes'e geldikleri bildirildi. Kreeft'in üzerine kar kütlesinin düşmesi sonrası 2 arkadaşının yardım istemek için tesislere geldiği ve yetkililere durumu ihbar ettiği belirtildi. 2 arkadaş, Kreeft'in acı haberini aldıktan sonra birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Kanadalı turistin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi.