Son dakika haberi: Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz - Son Dakika

Son dakika haberi: Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz

02.02.2021 11:47
Son dakika haberi: Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz, System.String[]

Son dakika haberi... KAYSERİ'de yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "İnşallah en kısa sürede ülkemize aşıyı kazandırmış oluruz" dedi.

KAYSERİ'de yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "İnşallah en kısa sürede ülkemize aşıyı kazandırmış oluruz" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte üniversite bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Günaydın, insan deneyleri devam eden yerli aşı çalışmalarını yürüten ekibin başında bulunan Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den hem Covid-19 aşısı hem de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı koruyucu aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Günaydın, yerli aşının ülke adına son derece önemli olduğunu belirterek, "İnşallah yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanarak hepimizi mutlu eder. Çalışmaları yakından takip ediyorum. Rektörümüz ile hemen hemen her hafta bu konu üzerinde konuşuyoruz. Aşı çalışmasında büyük gayretler gösterdiklerini yakından takip ediyorum. Özellikle Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın bu çalışmaları her türlü takdirin üzerinde. Gecesini gündüzüne katarak bu çalışmaları ekibi ile devam ettiriyor. Kendilerine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Aşı çalışmaları inşallah yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanır. Hep birlikte inşallah ülke ve millet olarak bu işin mutluluğunu birlikte yaşarız" diye konuştu.'FAZ-2 ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLMEKTE'Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, Vali Şehmus Günaydın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız ve ekibi yerli aşı adayımızı ilk izole ederek ve ilk preklinik çalışmasını bitirerek ilkleri başardılar. Faz-1 çalışmalarını bitirdik. Faz-2 çalışmalarında ise hocamız ve ekibi Koçak Farma ile birlikte çalışıyorlar. Yerli ve milli aşımızın olması çok önemli. Bilindiği gibi 16'ya yakın merkezde aşı çalışmaları yürütülmekte. Bizler Sağlık Bakanlığı'nın desteği ile aşı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile de çalışmalarını yürüten merkezlerimiz var. Sonuçta milli aşımız olsun. Birden fazla aşımız olsun; bu çok önemli. Tüm dünyada görüyoruz ki, aşı tedarik konusunda sıkıntılar da yaşanmakta; ama biz kendi yerli ve milli aşımızı yaparsak, inşallah hem kendimize hem de tüm insanlığa hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.'EN KISA ZAMANDA KAZANDIRMIŞ OLURUZ'

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgiler veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de, konuşmasında merkezde yürütülen çalışmaları anlatarak, "Covid-19 ortaya çıktıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Sağlık Bakanlığı ve Rektörümüzün bizlere çalışmalarımızda gerek maddi, gerek manevi çok büyük katkıları var. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde bu süreçte devam etti. İnşallah en kısa sürede ülkemize böyle bir aşıyı kazandırmış oluruz. Sizlerin de bu nazik ziyareti için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Son dakika haberi: Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz
Son dakika haberi: Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz

Aykut Özdarendeli, Erciyes, Kayseri, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz - Son Dakika


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