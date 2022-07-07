Son dakika haberleri! ERDAL ACAR TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ERDAL ACAR TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

07.07.2022 20:17
Son dakika haberleri! ERDAL ACAR TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika habere göre Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHASarallar operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz'ün arasında yer aldığı 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA

Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz'ün arasında yer aldığı 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen 91 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan iş adamı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz'ün de arasında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi. Şüpheliler hakkındaki savcılık ve mahkeme işlemleri peyder pey yürütülüyor.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ERDAL ACAR TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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