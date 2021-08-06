Son dakika haberleri: Erdek'te trafik kazası; 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Zeytin kavşağında meydana geldi. Meral Elmastaş idaresindeki 10 NE 322 plakalı otomobil, Hakan Songün yönetimindeki 10 CFV plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Onur Eroğlan yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi yaralıyı Erdek Neyyriye Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırdı. Trafik ekipleri kaza yerinde yol güvenliğini sağlarken, kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. - BALIKESİR

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