Son dakika haberleri! Erdem çiftinin nikahı, damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı - Son Dakika

Bağcılar'da menisküs ameliyatında enfeksiyon kaptığı için hastanede yatan Mehmet Erdem ile Kader Çelik'in ertelenen nikahları, başvurdukları Bağcılar Belediyesi tarafından yollanan nikah memurları tarafından hastane koridorunda kıyıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kıyılan nikahla bir ömür mutluluğa imza atan çiftin hikayesi üç yıl önce başladı.

Göztepe Mahallesi'nde aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Erdem ile Kader Çelik arkadaş oldu. İkili arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren çift, isteme ve nişan törenlerinin ardından 25 Temmuz için Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'ndan nikah tarihi aldı.

Geçtiğimiz mayıs ayında halı sahada maç oynarken sakatlanan Mehmet Erdem, menisküs rahatsızlığıyla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan Erdem, kısa süre sonra enfeksiyon kaptı. Yaklaşık 40 gündür hastanede yatan Erdem, bu sırada dört kez ameliyat edildi. Nikah tarihi olan 25 Temmuz'da da ameliyat olan Erdem, nikahı 10 Eylül'e ertelemek zorunda kaldı.

10 Eylül'ü de hastanede geçiren çift, "bir umut" diyerek Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nı arayıp nikahlarının bir şekilde kıyılmasını istedi. Bu isteği geri çevirmeyen nikah memurları, Erdem'in tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek çifte sürpriz yaptı. Ortopedi servisi koridorunda kıyılan nikaha hastalar, hasta bakıcıları ve sağlık görevlileri de şahitlik etti. Koltuk değnekleriyle ayakta duran damat Erdem, çevredekilerden büyük alkış aldı.

Yakınları ile birlikte hastane koridorunda hatıra fotoğrafları çektiren çift, çok mutlu olduklarını söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Kader Çelik, "Belediyeyi ararken nikahımızın kıyılacağı yönünde hiç umudumuz yoktu. Ama bize çok büyük bir sürpriz oldu. Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı başta olmak üzere bize bu sevinci, mutluluğu yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir nikah yaşadık." ifadelerini kullandı.