Mersin'in Erdemli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Limonlu Mahallesi'ndeki çam ormanlarıyla kaplı Kayacı Vadisi girişindeki çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:57 - Kaynak: AA
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