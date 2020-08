Son dakika haberleri! Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Congresium'da düzenlenecek AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 25 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi dolasıyla Ahlat'a gideceklerini söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle geniş çaplı bir yolculuk yapmayacaklarını belirten Erdoğan, "Dar kapsamlı bir yolculuk gerçekleştireceğiz Ahlat'a. Ahlat'ta güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili de 2 yurt gerçekleştirmiş durumdayız. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle tarihi ayağa kaldırmak. Zira Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştır. Biz de şimdi tarihi burada analım istiyoruz. Geceyi Ahlat'ta geçirip 26'sının sabahı da Malazgirt'e hareket edelim diyoruz." diye konuştu.

Hazırlıkların bu programa göre yapıldığını aktaran Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız başkanlığında Okçular Vakfı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi.

Programının içeriğine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Çok anlamlı bir Malazgirt, inşallah yine analım istiyoruz. Ahlat'ta kabristan ziyaretleri ve onun dışında orada bir toplantı ve ertesi sabah da yola revan olalım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994'den beri başta samimiyetle hizmet ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde hizmet ve samimiyet sınavını alnımızın akıyla verdiğimiz için daha 1,5 yaşında bir partiyken milletimiz bize Türkiye'nin yönetimini emanet etti. Mahalli idarelerdeki başarı çıtamızı ne kadar yukarıda tutarsak, ekonomiden tarıma, ticaretten eğitim, sağlık, turizme kadar her alanda milletimizin teveccühüne o derece mazhar oluruz. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, en küçük bir memnuniyetsizliğin bedelini de ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. Attığınız her doğru ve yanlış adımın, diğer 80 vilayetimizde de menfi veya müspet yansımaları olduğunu bilmelisiniz. AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler, şehrinizle beraber 83 milyonun her bir ferdinin de mesuliyetini omuzlarınızda hissetmelisiniz. İnşallah her birinizin bu bilinçle, bu hassasiyetle çalışmalarınızı devam ettireceğinize inanıyorum."

Belediye başkanlarına görevlerini hakkıyla yapması için destek vereceklerini belirten Erdoğan, "Genel Merkezimizde çalışmaları yapılan yerel yönetimler reformunu, önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pek çok kronik sorununu hal yoluna koymayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

"Gençleri hep el üstünde tuttuk"

Yaptıkları istişare toplantısının temasının "gençler" olduğunu dile getiren Erdoğan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında gençleri hep el üstünde tuttuğunu, gençlere daima öncelik verdiğini söyledi.Gençleri Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olarak gördüğünü ve politikalarını buna göre belirlediklerini belirten Erdoğan, siyaseti gençleştiren gençleri, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi yapanın AK Parti olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de biliyorsunuz gençlerle ilgili yaş 30'dur. 30'a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Bizim şu anda 1 milyona yakın genç üyemiz var. Aynı şekilde kadınlarda da yaklaşık 5 milyon üyemiz var. Kadınlar da ana kademinin en önemli unsurlarıdır. İkisini yan yana koyduğumuz zaman buyurun, 6 milyon. 5 milyon da diğerleri, işte 11 milyon. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. AK Parti sadece üye kaydında bu noktada. Şimdi bir hedefimiz var: Seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız. Seçimlere çok daha güçlü çok daha farklı bir şekilde gireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Eğitimden spora, istihdamdan seçimlere kadar hayal dahi edilemeyen pek çok reformu gençler için gerçeğe dönüştürenin de yine AK Parti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gençlerin nüfus içindeki yüksek oranını bildiğimiz için, hizmetlerimizde, planlama ve projelerimizde gençleri her zaman dikkate alıyor, projeksiyonlarımızı genç nüfusa göre yapıyoruz." dedi.

"Gençlik Faaliyetleri Modellemesi, ortak aklın ürünü"

Yerel Yönetimler Başkanlığının hazırladığı Belediye Gençlik Faaliyetleri Modellemesi'ne ilişkin bilgi veren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"300 belediyemizin gençlik merkezlerinde yürüttüğü çalışmalar incelendi. Akademik uzmanların da içinde bulunduğu bir ekip, gençlikle ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini değerlendirdi. 3 yıllık yoğun ve titiz bir çalışmanın neticesinde ortaya gerçekten kapsamlı, Belediye Gençlik Faaliyetleri Modellemesi çıktı. Ortak aklın ürünü olan bu proje ile gençlerimizin kişilik ve karakter gelişimlerinin desteklenmesi, milli ve manevi değerler ile bezenmesi, spor faaliyetleri ile fiziki gelişimlerine katkı sunulması, alanında uzman eğitimcilerin destekleriyle mesleki ve akademik beceri elde etmeleri, kariyer planlamalarında kabiliyetlerini keşfedip isabetli adımlar atmaları, teknolojiyi ve çağımızın getirdiği her türlü imkanı, ülkemiz ve insanlık için faydalı bir biçimde kullanmaları hedefleniyor. Belediye Gençlik Faaliyetleri Modellemesi'yle gençlerimizin ihtiyaçlarına, taleplerine ve beklentilerine uygun çözümler üretme imkanına kavuşacağız. Bu çalışma ile aynı zamanda belediyelerimizin birbirleri arasında tecrübe paylaşımına da vesile olacağız."

AK Parti Genel Merkezinde kurulan birimde bu konuyla ilgili çalışmaların koordineli şekilde yürütüleceğini aktaran Erdoğan, kendilerinin de belli aralıklarla çalışmayı takip edeceklerini, sürece dair ilgililerden bilgi alacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarından 2023'e giden yolda önemli bir adım olarak gördüğü bu projeye sahip çıkmalarını istedi.

