Son dakika haberleri! Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olmak mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir. Her kim milletle gönül bağını güçlendirirse partisine en büyük katkıyı yapıyor demektir." dedi.

Erdoğan, 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Allah'ın yardımı ve milletin yoldaşlığı dışında bir güç aramadan mücadelelerini hep daha ileriye taşıyarak büyüttüklerini belirten Erdoğan, "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu her güne işte bu anlayışla başlamaktır. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olmak mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir. Her kim milletle gönül bağını güçlendirirse partisine en büyük katkıyı yapıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan bugüne parti teşkilatlarında görev alanlara teşekkür eden Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, ilçe kongrelerinde görev alan, bugün de il kongrelerinde görev alacaklara başarı dileğinde bulundu.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptıkları katkının en yakın şahidinin milletin bizatihi kendisi olduğunu belirten Erdoğan, "Her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını üçe, beşe, ona katlayan hizmetlerimiz, yatırımlarımız var. Bu yatırımlardan ülkemizin 81 vilayetinin tamamı faydalanmıştır. Mesela 18 yılda Kahramanmaraş'a eski rakamla 35,5 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Yani 35,5 milyar bugünün rakamıyla." diye konuştu.

Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projesi

Şehre yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, eğitimde 6 bin 146 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini kurduklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 465 yatak kapasiteli yurt binalarını yaptıklarını söyledi.

Şehrin her bir noktasına farklı branşlarda 39 spor tesisi yaptıklarını da dile getiren Erdoğan, 4 tesisin inşasının sürdüğünü aktardı.

Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projesi bulunduğunu aktaran Erdoğan, Elbistan'da içinde millet kıraathanesinin de olduğu millet bahçesini tamamladıklarını, Türkoğlu Şekeroba Millet Bahçesi'nin yapımının sürdüğünü, 12 Şubat Millet Bahçesi'nin ihalesinin, Pazarcık Millet Bahçesi'nin ise yer tesliminin yapıldığını, bu millet bahçelerinin de en kısa sürede hizmete sunulacağını bildirdi.

Şehirdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira tutarında kaynak aktararak destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, şehre sağlıkta 14'ü hastane toplamda 1165 yataklı 102 sağlık tesisi kazandırdıklarını, yatak kapasiteleri 425'i bulan Kahramanmaraş ve Pazarcık devlet hastaneleriyle birlikte 13 sağlık tesisinin yapımının, 5 sağlık tesisinin ise ihale, arsa ve proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Erdoğan, Necip Fazıl Şehir Hastanesini, 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve 200 yataklı fizik tedavi ile ruh ve sinir hastalıkları hastanesiyle güçlendireceklerini, ayrıca Yörükselim'de 250 yataklı ek hastane binası için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

"Bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 339 kilometreye çıkardık"

Kahramanmaraş'ta TOKİ vasıtasıyla 4 bin 119 konut projesini hayata geçirdiklerini de belirten Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 339 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Bugün kongrenin ardından şehir için büyük önem taşıyan bir ulaşım projesinin resmi açılışını yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey trafiğe açılan 64 kilometrelik yolun tamamının bugün açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Güzergahı üzerinde 11 tünel, 2 viyadük, 3 köprü, 6 köprülü kavşak bulunan bu yolun ülkemize, bölgemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan kavşak görevi ifa eden bu güzergah, ekonomimiz için de büyük öneme sahiptir. Yol üzerindeki tünellere ve yola Kahramanmaraş'a yakışır güzel isimler verdik. İnşallah bunları açılış töreninde açıklayacağım." diye konuştu.

İnşası süren Göksun-Kayseri hududu, Göksun-Elbistan, Kahramanmaraş-Nurdağı ve Narlı-Pazarcık-Elazığ hududu yolunu seneye tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, Elbistan-Malatya hududu yolunu da yaparak doğu-batı aksını tamamlamış olacaklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'taki demiryollarını tamamen yenilediklerini veya iyileştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Türkoğlu Lojistik Merkezini şehrimize kazandırdık. Nurdağı'ndan geçen Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturacak hattın etüd proje çalışmalarında sona yaklaşıldı." bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettiklerini de dile getiren Erdoğan, şehre son 18 yılda 3 organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 13 araştırma geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduklarını söyledi.

"İçme suyu sorununu elhamdülillah çözdük"

Sulama ve içme suyu yatırımları kapsamında şehre 5 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, 16 baraj ve 2 göletin inşaat çalışmalarının sürdüğünü, Karakuz Barajı'nın ihalesini 550 milyon liraya yaptıklarını, 2023 yılında tamamlayacaklarını bildirdi.

Adatepe Barajı'nı 1,6 milyar liralık yatırımla bitirdiklerini, sulama ihalelerini de 3 kısım halinde 372 milyon lira bedelle yaptıklarını açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 154 bin dekardan fazla zirai araziyi, inşa ettiğimiz tesislerle sulamaya açtık. Kılavuzlu sulaması birinci kısmıyla 46 bin dekar zirai araziyi sulamaya açmıştık, 180 bin dekar araziyi sulayacak ikinci kısmın inşaatına devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ın içme suyu sorununu elhamdülillah çözdük. Afşin ilçesine bağlı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için isale hattı yapıyoruz. Kahramanmaraş merkez ve 9 ilçemize doğal gaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönem Kahramanmaraş'ı çok daha büyük hizmetlerle buluşturacağız."

