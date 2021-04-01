Son dakika haberleri... Erdoğan, AK Parti'nin sosyal medyadaki 1 Nisan şakasını paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından hazırlanan 1 Nisan şakası videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "1 Nisan" etiketiyle "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatlar" mesajıyla başlayan bir video yayımlandı.

Erdoğan'ın da sosyal medyadan paylaştığı videonun ilk bölümünde CHP'li belediyelerin yaptığı heykel açılışlarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun restorasyonu yapılan 3. Ahmed Çeşmesi önündeki görüntülerine yer verildi.

Bu görüntülerin ardından "Tabii ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler" ifadelerinin kullanıldığı videoda, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen projelerin görselleri yer aldı.