Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Çelebi'yi tebrik etti - Son Dakika

Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Çelebi'yi tebrik etti
26.10.2020 16:37
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi telefonla arayarak, tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi telefonla arayarak, tebrik etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi kutlayarak, kendisine başarı temennisinde bulunmuştur" denildi.
ANKARA -
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