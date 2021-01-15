Son dakika haberleri! Erdoğan: "Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz."

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz.

Erdoğan: "Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz."

İstihdam, İhracat, Yatırım, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Erdoğan: 'Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz.' - Son Dakika

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