Son dakika haberleri... Erdoğan: "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız." - Son Dakika

Son dakika haberleri... Erdoğan: "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."
16.12.2020 14:17
Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."
Erdoğan: "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."
Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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