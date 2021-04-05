Son dakika haberleri! Erdoğan: Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Erdoğan: Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz (1)

05.04.2021 19:03
Son dakika haberleri! Erdoğan: Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz (1), System.String[]

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 104 amiralin eyleminin art niyetli olduğunu ifade ederek, "Geçmişi darbeler ve bildiriler ile dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 104 amiralin eyleminin art niyetli olduğunu ifade ederek, "Geçmişi darbeler ve bildiriler ile dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz. İfade özgürlüğü; 'aksi halde' diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbe ile tehdit eden cümleleri de kesinlikle kapsamaz. 'Emekli amiral' sıfatıyla da olsa böyle bir girişim kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik bühtandır. Bu yöntem ve bu tür ifadeler dünyanın her yerinde demokrasiye, hukuk devletine, milli iradenin üstünlüğüne saldırı olarak kabul edilir ve aynı şekilde muameleye maruz kalır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda 2 gündür ülkeyi meşgul eden mesele ile ilgili tartışmaları değerlendirdiklerini belirterek, "Gece yarısı gerçekleştirilen eylem hem üslubu hem yöntemi hem de yol açacağı tartışmaları itibarı ile kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi, 104 tanesi bir araya gelerek darbe imaları içeren bildiriler yayımlama değildir. Aynı şekilde hiçbir emekli kamu görevlisinin de böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur. Bu amirallerin, diplomatların ve diğerlerinin son dönemde Suriye'den, Libya'ya Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar verdiğimiz mücadelelerin hiçbirinde bir araya gelerek ülkemiz için destek bildirisi yayımladıklarını görmedik. 15 Temmuz darbe girişime karşı milletimizin yanında yer alırken de görmedik. Tam tersine imza sahibi amirallerden bazılarının geçmişten bu güne ülkemizin hak ve menfaatleri aleyhine medyada verdikleri demeçleri üzüntü ile takip ettik. Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir" dedi.

'BUNUN ADINA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYEMEYİZ'Erdoğan, bildiride imzası bulunan isimlerin bir kısmının aynı görüşleri çeşitli medya mecralarında ve siyasi zeminlerde uzun süredir dile getirdiklerine dikkat çekerek, "Hiçbir isme medyadaki ve siyasi alandaki açıklamaları sebebiyle herhangi bir soruşturma açılmış veya benzeri işlem yapılmış değildir. Ancak geçmişi darbeler ve bildiriler ile dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz. İfade özgürlüğü; 'aksi halde' diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbe ile tehdit eden cümleleri de kesinlikle kapsamaz. 'Emekli amiral' sıfatıyla da olsa böyle bir girişim kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik bühtandır. Bu yöntem ve bu tür ifadeler dünyanın her yerinde demokrasiye, hukuk devletine, milli iradenin üstünlüğüne saldırı olarak kabul edilir ve aynı şekilde muameleye maruz kalır" diye konuştu.Erdoğan, yayımlanan bildirinin millet nezdinde bu derece sert tepki görmesinin bir diğer sebebi de çok daha büyük bir kampanyanın parçası olarak algılanmış olması olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Eski diplomatlardan eski milletvekillerinden sözde aydınlardan oluşan kimi kesimler bir süredir benzer söylemler ile yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı hedef almaktadır. Bunların çoğu da ülkede dikili taşı olmayan kişilerdir" ifadelerini kullandı. 'DEMOKRASİ KARŞITI ZİHNİYETİN SAFI YİNE AYNI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefeti demokrasiden yana tutum almaya çağırarak, "Tüm siyasilerin en yüksek sesle karşı duruş sergilerini, bu noktadaki duruşlarını güçlü bir şekilde beklerdik. Eğer böyle yapmış olsalardı burada bugün milli iradeye verdikleri destek için teşekkür konuşması yapacaktım. Demokrasi karşıtı tüm bildirilerin özellikle arkasında yer alan zihniyet bu defa safını aynı istikametle belirlemiştir. Ana muhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya çağırıyorum. Milli iradeden yana tavır koyan tüm siyasi parti liderlerine, temsilcilerine, yargı kurumlarına, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bizim muhatabımız doğrudan milletimizdir. Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle birlikte göstereceğiz" dedi.'ONLARLA SANDIKLA HESAPLAŞACAĞIZ'

Erdoğan, bazıları çevreleri yapılan işi 'bunda büyütülecek ne var' diyerek küçümseme yoluna gittiklerini gördüğünü ifade ederek, " Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül'de hükümetleri tehditle sindirmeye çalışmışlardır. 28 Şubat'ta ülkenin meşru yönetimine pervasızlıkla saldırmaya kalkışmışlardır. 15 Temmuz gecesi silahlı darbe denediler. Milletimizin şanlı direnişi karşısında gün ağarırken kuyruklarını kıstırıp kaçmak mecburiyetinde kaldılar. Yayımlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp, gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla da sandıkta hesaplaşacağız. Milletimiz kimin demokrasinin, hukuk devletinin yanında durduğunu, kimin darbeci ve vesayetçilerin koltuğuna girdiğini görüyor. İnşallah istikbal ve istiklal yolunda verdiğimiz mücadelenin neticesini hep birlikte takip edeceğiz" dedi.


- Ankara
Son dakika haberleri! Erdoğan: Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz (1)
Son dakika haberleri! Erdoğan: Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz (1)
Son dakika haberleri! Erdoğan: Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz (1)
Son dakika haberleri! Erdoğan: Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz (1)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emekli, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Erdoğan: Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz (1) - Son Dakika


Son Dakika

Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var
Fenerbahçe, Denizlispor maçında ilk yarıda isabetli şut atamadı Fenerbahçe, Denizlispor maçında ilk yarıda isabetli şut atamadı         
20:12
Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli         
19:25
Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı         
18:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri         
18:09
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum         
17:52
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım         
16:27
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı         
13:15
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 20:30:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Erdoğan: Bunun adına 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei