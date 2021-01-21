Son dakika haberleri! Erdoğan'dan, Edirneli çiftçilere Çömlekköy Barajı'nın ek yatırım programına alınacağı müjdesi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Erdoğan'dan, Edirneli çiftçilere Çömlekköy Barajı'nın ek yatırım programına alınacağı müjdesi

21.01.2021 17:03
Son dakika haberleri! Erdoğan'dan, Edirneli çiftçilere Çömlekköy Barajı'nın ek yatırım programına alınacağı müjdesi, System.String[]

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirneli çiftçilerin merakla beklediği, sulamada ve taşkın kontrolünde kullanılacak Çömlekköy Barajı'nın yapım işinin, 2021 Ek Yatırım Programı'na alınması talimatını, çevrim içi toplantıda verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirneli çiftçilerin merakla beklediği, sulamada ve taşkın kontrolünde kullanılacak Çömlekköy Barajı'nın yapım işinin, 2021 Ek Yatırım Programı'na alınması talimatını, çevrim içi toplantıda verdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çevrim içi düzenlenen 143. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

İba, toplantıda söz alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölge çiftçisi için son derece önemli olan Çömlekköy Barajı'nın yapım işi için destek istedi.

Erdoğan, bunun üzerine toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in katılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yardımcısı Metin'e, "Çömlekköy Barajı'nı 2021 yılı Ek Yatırım Programı'na alalım. Bunun için çalışmalarınıza hızlıca bugünden başlayın." diye talimat verdi.

Bölge çiftçisi için önemli bir müjde

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, barajın ek yatırım programına alınacak olmasının bölge için sevindirici olduğunu belirtti.

Edirneliler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden İba, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bölgemizin kıymetli çiftçileri için arz ettiğimiz Çömlekköy Barajı'mızın yapım işinin, 2021 yılı Ek Yatırım Programı'na alınması konusundaki talimatı, bizleri mutlu etti. Edirne halkı adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Son yılların kurak geçmesi nedeniyle hasat sonunda verim kayıplarının önüne geçmek adına bölgemize yapılacak Çömlekköy Barajı'mız, Edirne'miz için çok önemlidir. Barajın yapılmasıyla birlikte tarımda verim artacaktır. Değerli çiftçilerimize hayırlı olsun."

11 köyün yararlanacağı proje ile 56 bin 500 dönüm arazi sulanacak

Edirne'de zaman zaman meydana gelen taşkınları önleme ve tarımda sulama amacıyla geçmiş yıllarda Tunca Nehri ana kolu üzerinde, Türkiye-Bulgaristan sınırında "Suakacağı Barajı" projesi hazırlanmıştı.

İki ülke arasında teknik mutabakat protokolü imzalanmasına rağmen baraj aksı ile ilgili yaşanan sorunlar neticesinde bu proje askıya alınmıştı.

Bunun yerine alternatif olarak Çömlekköy Barajı projesi gündeme gelmişti.

Sulama kapasitesiyle bölgedeki verimi artırması noktasında önemli bir yatırım olarak öne çıkan baraj projesi sayesinde 56 bin 500 dönüm arazinin sulanması ve bundan 11 köyün yararlanması hedefleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yatırım, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Erdoğan'dan, Edirneli çiftçilere Çömlekköy Barajı'nın ek yatırım programına alınacağı müjdesi - Son Dakika


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