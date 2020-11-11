Erdoğan: "Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz."

Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri | Erdoğan: 'Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar