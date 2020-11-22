Son dakika haberleri! Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür."

Son dakika haber... Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür.

Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür."

Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Erdoğan: 'Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür.' - Son Dakika

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