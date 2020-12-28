Erdoğan: "Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Erdoğan: 'Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde... - Son Dakika

Altının kilogramı 451 bin liraya geriledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu