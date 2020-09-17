Son dakika haberleri! Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda...
Son dakika gündem haberine göre Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı duruş" çağrısını yineledi.
Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı duruş" çağrısını yineledi.
Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:35 - Kaynak: AA
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