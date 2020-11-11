Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'> ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz."

Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri | Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz.' - Son Dakika

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