Son dakika haberleri | Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz."
11.11.2020 14:17
Son dakika haber: Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz.
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Ekonomi, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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