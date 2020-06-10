Son dakika haberleri: Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele...
Son dakika haberleri: Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:59 Kaynak: AA
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