Son dakika haberleri... Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - Son Dakika

Son Dakika

Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı

Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa tepki gösterdi

Barcelona sahasında Cadiz ile 1-1 berabere kaldı. Lionel Messi kulüp tarihinin en fazla maça çıkan futbolcusu oldu

Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti

Yola fırlayan köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı

Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı

Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı

Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi