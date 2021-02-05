Son dakika haberleri! Erdoğan: "Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez"
05.02.2021 14:59
Son dakika haberi... Erdoğan: "Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez"
Erdoğan: "Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez"
AK Parti, Mevla, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Erdoğan: 'Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez' - Son Dakika
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