Son dakika haberleri: Erdoğan: "Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam...
Son dakika habere göre Erdoğan: "Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.
Erdoğan: "Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:35
Kaynak: AA
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