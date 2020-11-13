Son dakika haberleri | Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize...
13.11.2020 16:01
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır.
Erdoğan: " Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır."
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Erdoğan: 'Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize... - Son Dakika
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