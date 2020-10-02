Son dakika haberleri: Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim...
Son dakika haberleri... Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor.
Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor."
15 Temmuz, Ekim, Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri: Erdoğan: 'Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim... - Son Dakika
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