Son dakika haberleri: Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim...

Son dakika haberleri... Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor.

Son dakika haberleri: Erdoğan:

Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor."

15 Temmuz, Ekim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Erdoğan: 'Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim... - Son Dakika


Son Dakika

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