Son dakika haberleri: Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim... - Son Dakika

Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor."

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