Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor iç transferde 8 futbolcu ile anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Kdz. Ereğli Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Transfer komitesi Ereğli Belediyespor altyapısından yetişen, kanat oyuncusu Abidin Uslu, forvet Berkan Bektaş, orta saha Berk Yasin Koç, stoper Emirhan Saltabaş, stoper Taha Oruç ve kaleci Mert Şevket Şen ile anlaşmaya vardı.

Ereğli Belediyespor Kulübü 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: İç transferde 6 futbolcumuzla anlaştık. Daha önce altyapılarda hizmet ettiniz, sizler bu şehrin geleceğisiniz. Çalışarak formayı almak sizin elinizde. Size inanıyoruz ve güveniyoruz. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun."

Kulüp 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ve As Başkan Futbol Şube Sorumlusu Deniz Koca, Futbol Şube Sorumlusu Sercan Demir, Kadın Futbol - Altyapılar Sorumlusu Kerim Sağlam ile Mali İşler Sorumlusu Recep Köksal futbolcularla fotoğraf çektirerek hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Öte yandan iç ve dış transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Kdz. Ereğli Belediyespor, 2016 yılından bu yana takımın formasını giyen stoper Emre Berkan Kahvecioğlu ve geçtiğimiz yıl transfer edilen sol bek Hüseyin Orhan ile yeniden anlaşmaya vardı. İç ve dış transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK