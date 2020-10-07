Son dakika haberleri! Ereğli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yollar ile çay ocakları kapatılacak - Son Dakika

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bazı noktaların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki çay ocaklarının da kapatılması yönünde çalışma yürüttüklerini belirtti.

İlçede koronavirüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, günlük vaka sayısının da 20'lere ulaştığını anlatan Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Serviste 40 hasta yatıyor. Yoğun bakımda 10 hasta var. Bu rahatlık, bu duyarsızlığı anlamıyorum. Personel artık yoruldu. Tutarsızlık ve kurallara uymamayı anlamıyorum. Elde tespihle maskesiz gezenler var. Bu işe emek verenlere hakaret. Sarılmayın, öpüşmeyin. Benim en yakın arkadaşlarım da Kovid-19 oldu. Bir evlat nasıl annesine virüs bulaştırır? Bir tabancayla anneni öldürmekle virüsü eve getirip anneni öldürmek arasında fark yok. Ereğli'de her gün kahvehanede okey oynanıyor, inanamıyorum. Esnafın yaklaşımı önemli. Herkes sattığına bakıyor. Çalışanında vaka çıkanın işletmesini kapatınca veryansın ediyor."