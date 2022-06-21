Son dakika haberleri: Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

21.06.2022 11:00
Son dakika haberleri: Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herekol Dağı kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı olarak, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü mensuplarının silah ve teçhizatlarıyla ölü olarak ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

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Son dakika haberleri... İçişleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri... İçişleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: 'Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022... Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: 'Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022...
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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