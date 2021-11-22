Son dakika haberleri... 'Eren Kış-7 Operasyonları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları'nda 3 bölücü örgüt mensubunun daha etkisiz hale getirilmesi ile toplamda 6 teröristin etkisiz hele getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında Bitlis merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Teröristler ile birlikte 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. - ANKARA