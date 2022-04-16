Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı

16.04.2022 14:42

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "Eren Operasyonlarının" 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildiğini, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.

İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "Eren Operasyonlarının" 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildiğini, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı
Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı
Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı

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İçişleri Bakanlığı, Eren Bülbül, Şehit, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eren operasyonları tamamlandı - Son Dakika


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