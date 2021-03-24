Son dakika haberleri: Erenköy, Hisarcık, Altınoluk ve muhtelif mahallelerde yaya yolu ile yükseltilmiş yaya geçidi yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Erenköy, Hisarcık, Altınoluk ve muhtelif mahallelerde yaya yolu ile yükseltilmiş yaya geçidi yapılacak

24.03.2021 14:49
Son dakika haberleri: Erenköy, Hisarcık, Altınoluk ve muhtelif mahallelerde yaya yolu ile yükseltilmiş yaya geçidi yapılacak, System.String[]

Son dakika haberler: Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin muhtelif mahallerinde yaya yolları ve ücretsiz semt otoparkları ile yükseltilmiş yaya geçişi inşa edileceğini bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin muhtelif mahallerinde yaya yolları ve ücretsiz semt otoparkları ile yükseltilmiş yaya geçişi inşa edileceğini bildirdi.

Şehir merkezi ve toplu konut alanları ile kırsal kesimlerde olmak üzere ayırt etmeksizin ilçenin muhtelif mahallelerine yaya yolu, otopark ve yükseltilmiş yaya geçidi yapılacağını belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu, gelişen ve imarlı büyüyen mahallelerde yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını bunun içinde yeni çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Erenköy, Hisarcık, Altınoluk ve muhtelif mahallelerde yaya yolu ve semt otopark ile yükseltilmiş yaya geçişi yapılması işinin ihale ile yaptırılacağını kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak gelişen ve büyüyen ilçemize ulaşım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Mahallelerde öncelikle imarlı ve planlı gelişmelerine önem veriyoruz. Bunun için günümüzün ve gelecek yılların koşullarına cevap verebilecek sosyal ve spor tesisleri inşa ediyoruz. Şehrin merkezinde olan bu semtlerde gelişen ve büyüyen imara yönelik yeni oluşumlara katkı sağlıyor ve yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda mahallemizde çevre düzenlemesi, kavşak düzenlemesi, ücretsiz semt otoparkları ve yaya yolu çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma ile araç trafiğini güvenli ve seri hale getirerek, yaya trafiğini de güvenli ve standartlara uygun hale getiriyoruz. Bu kapsamda Erenköy, Hisarcık, Altınoluk ve muhtelif mahallelerde 20 bin 865 metrekarelik alanda yaya yolu otoparkı ve yükseltilmiş yaya geçidini yapacağız. Bölge halkına ve ilçemize hayırlı osun." - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Erenköy, Hisarcık, Altınoluk ve muhtelif mahallelerde yaya yolu ile yükseltilmiş yaya geçidi yapılacak

Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık, Erenköy, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Erenköy, Hisarcık, Altınoluk ve muhtelif mahallelerde yaya yolu ile yükseltilmiş yaya geçidi yapılacak - Son Dakika


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