Son dakika haberleri! Ergene Havzası, "Derin Deniz Deşarj Projesi" ile kirlilikten kurtulacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ergene Havzası, "Derin Deniz Deşarj Projesi" ile kirlilikten kurtulacak

Son dakika haberine göre Ergene Nehri'nin hayata geçirilen "Derin Deniz Deşarj Projesi" ile kirlilikten kurtarılması amaçlanıyor.

Ergene Nehri'nin hayata geçirilen "Derin Deniz Deşarj Projesi" ile kirlilikten kurtarılması amaçlanıyor.

Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Istranca Dağları'ndan doğan 283 kilometre uzunluğundaki Ergene Nehri, Meriç Nehri ile birleşerek Saroz Körfezi'ne dökülüyor.

Ergene Nehri'nin oluşturduğu ve 1,5 milyon insanın yaşadığı Ergene Havzası'nda ayçiçeği, buğday ve çeltik gibi birçok tarım ürünü yoğun şekilde üretiliyor.

Trakya'da 40 yılı aşkın sürede, evsel ve endüstriyel atıklar, yer altı kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, zirai ilaç atıkları gibi çeşitli nedenlerle kirlenen Ergene Nehri, zaman zaman çevre kirliliği haberleriyle gündeme geliyor.

Mevcut durumda su kalitesi 4. sınıf (çok kirlenmiş, hiçbir amaç için kullanılamaz) su kaynağı haline gelen nehir, başta çevre kirliliği ve insan sağlığı olmak üzere tüm canlıların sağlığı için tehlike oluşturuyor.

Uzun yıllardır dillendirilen bu sorun için en somut adım 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile atıldı.

Bu planda sanayicilerin üzerine düşen görevlerin yerine getirilmesi için Tekirdağ Valiliği koordinesinde Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj AŞ kuruldu. Kar amacı gütmeyen şirket, plan kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin teknik açıdan en uygun şekilde yapılmasını denetlemek ve teknik destek vermek ile görevlendirildi.

Bu kapsamda şirket, Ergene Derin Deniz Deşarj Projesi'nin planlanmasından imalat sürecine kadar bütün kademelerde aktif bir şekilde yer aldı.

5 ileri atık su arıtma tesisi inşa edildi

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında mevcut en iyi teknoloji kullanılarak 5 müşterek ileri atık su arıtma tesisi inşa edildi.

Bunlardan Muratlı OSB arıtma tesisi devreye alındı. Bu tesislerde yüzde 95'in üzerinde "kirlilik giderim verimi" yakalandı.

Ergene 1 ve Çorlu 1 OSB arıtma tesisleri ağustos ayında, Ergene 2 OSB arıtma tesisi 2020 sonunda ve Velimeşe OSB arıtma tesisi ise 2021 yılının sonunda devreye alınacak.

Tesislerin tamamımın devreye girmesiyle binden fazla sanayi tesisine ait 350'den fazla münferit atık su arıtma tesisi devre dışı kalacak. Böylece arıtma işi daha profesyonel ve sağlıklı işletilecek.

Bununla birlikte asıl işi üretim yapmak olan sanayici, arıtma tesisi işletmenin iş yükünden kurtulacak ve sadece üretimine odaklanabilecek.


Mevcut durumda sanayi ve evsel arıtma tesislerinden çıkan atık sular, Ergene Nehri'ni dolaşarak Meriç ile birleşip Saroz Körfezi'nden denize yüzeyden dökülüyor.

Yapılan derin deşarj sistemi tamamlanıp devreye alındıktan sonra bütün havzayı dolaşıp, sınırı aşan ve nihayetinde denize yüzeyden boşalan sanayi atık suyu tamamen kapalı borular ile bir damla bile toprağa değmeden, arıtma tesislerine taşınacak.

Burada ileri arıtımdan geçirildikten sonra yine tünel ve kara boru marifetiyle yükleme odasına gelecek, yükleme odasından on-line olarak sürekli izlenecek olan arıtılmış su, kıyıdan 4,5 kilometre açıkta denize deşarj edilecek.

Bu deşarjın denize oluşturması muhtemel etkiler ile ilgili Bakanlık ve İTÜ başta olmak üzere birçok kurum araştırma, inceleme ve modelleme yaptı. Buna göre deşarjın Marmara'ya etkisinin yüzde 1 ile sınırlı kalacağı tespit edildi.

Yerli ve milli tünel açma makinesi "Lale" kullanıldı

Derin Deniz Deşarj Projesi'nde karadaki boru kısmının yüzde 97'si (46 kilometre), deniz bölümünün yüzde 99'u (4,5 kilometre) ve Türkiye'nin yerli ve milli tünel açma makinesi "Lale"nin kullanıldığı tünel kısmının yüzde 93'ü (20 kilometre) tamamlandı.

Ağustos ayının başında hattın doğu kısmı olan Çerkezköy ve Çorlu Deri OSB'lerin atık sularını taşıyacak olan hat devreye alınacak.

Türkiye ve Avrupa'nın mevcut çaplarda en büyük derin deşarj projesi olan bu çalışma sona erdiğinde, Türkiye'nin ilk havza koruma projesi tamamlanmış olacak ve diğer havzalarda da uygulanabilmesi açısından örnek teşkil edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran'da düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne canlı bağlanmış ve projenin önemini vurgulamıştı.

Ergene, Meriç, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ergene Havzası, 'Derin Deniz Deşarj Projesi' ile kirlilikten kurtulacak - Son Dakika

Son Dakika

15:40 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi 15:13 Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
18:13
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
17:44
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
17:22
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
Ankara'da ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de genç yıldız yine kadroda
17:06
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 18:19:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Ergene Havzası, "Derin Deniz Deşarj Projesi" ile kirlilikten kurtulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]