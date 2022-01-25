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Son dakika haberleri... Ergenekon davasına bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ergenekon davasına bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

25.01.2022 15:52
Son dakika haberleri... Ergenekon davasına bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında, başka suçtan tutuklu olan sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans bağlantısı kuruldu. Bazı müştekiler ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla dinlenen Aydın Aslan, yaklaşık 2 yıl Ergenekon yargılamasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaptığını, sanıklarla avukatlar arasında belge alışverişinin mahkeme heyetinin uygun görmesi halinde gerçekleşebildiğini söyledi.

Tanık Hasan Öztürk ise infaz koruma memuru olduğunu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin personel ihtiyacı sonrası görevlendirilmeyle 2011-2013 yıllarında mahkemede mübaşir pozisyonunda çalıştığını dile getirdi.

Yargılama sırasında mahkeme heyetince bir ara karar kurularak sanıklar ve avukatlar arasındaki belge alışverişinin mahkeme ile ilgisi olmaması halinde yapılmamasına karar verildiğini belirten Öztürk, bu kapsamda Kemal Kerinçsiz'in avukatına vermek istediği bir evrakın mahkeme heyetince uygun görülmediğini ve ilgilisine verilmediğini kaydetti.

Dava dosyasına gelen diğer bilgi ve belgelerin okunması, tarafların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyetince ara kararlar açıklandı.

Buna göre, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların mevcut halinin devamı ile sanık Sedat Sami Haşıloğlu'na ilişkin yakalama kararının infazının beklenilmesi kararlaştırıldı.

Sanıklar Ercan Fırat ve Nihat Topal hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının akıbetinin sorulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına hükmeden heyet, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Ergenekon, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ergenekon davasına bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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