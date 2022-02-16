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Son dakika haberleri: Ericsson'a Irak'ta 2018'de terör örgütü DEAŞ'a rüşvet verdiği yönünde soruşturma - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ericsson'a Irak'ta 2018'de terör örgütü DEAŞ'a rüşvet verdiği yönünde soruşturma

16.02.2022 13:41
Son dakika haberleri: Ericsson'a Irak'ta 2018'de terör örgütü DEAŞ'a rüşvet verdiği yönünde soruşturma

Son dakika haberine göre İsveçli teknoloji şirketi Ericsson'ın, terör örgütü DEAŞ'a 2018'de dolaylı yoldan rüşvet verdiği yönde soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

İsveçli teknoloji şirketi Ericsson'ın, terör örgütü DEAŞ'a 2018'de dolaylı yoldan rüşvet verdiği yönde soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

İsveç devlet resmi haber ajansı TT'nin haberinde, dünyanın en büyük mobil altyapı üreticisi Ericsson'ın, Irak'taki faaliyetleriyle ilgili iç soruşturma geçirdiği ve ciddi kural, etik ihlalleri tespit edildiği belirtildi.

Haberde, 2018'de başta DEAŞ olmak üzere çeşitli terör örgütlerince kontrol edilen bölgelerden ulaşım yolları satın alındığı ve örgüt yetkililerine rüşvet verildiği aktarıldı.

Şirketin Genel Müdürü Börje Ekholm, Dagens Industri gazetesine yaptığı açıklamada, bu ödemelerin nihai alıcısının kim olduğunu belirlememiz şu an için kolay değil." ifadesini kullandı.

Ericsson şirketinden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma sonucunda birkaç çalışanın şirketten çıkarıldığı, ek disiplin ve düzeltici önlemler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, herhangi bir Ericsson çalışanının terör örgütlerinin finansmanına doğrudan karıştığının söylenemeyeceği belirtildi.

Öte yandan 2019'da Ericsson'ın farklı ülkelerde rakiplerini saf dışı bırakmak için telekom şirketlerinin yöneticilerine ve bürokratlara rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı.

ABD Adalet Bakanlığının suçlamalarına göre, rüşvet olayları 2000'den 2016'ya kadar devam etmişti. Bu nedenle İsveçli telekom şirketinin ABD'ye 1 milyar dolar ceza ödemesi istenmişti.

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Ericsson, Rüşvet, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ericsson'a Irak'ta 2018'de terör örgütü DEAŞ'a rüşvet verdiği yönünde soruşturma - Son Dakika


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